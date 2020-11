Städte erstrahlen im Glanz von Millionen Lichtern

Lienz und Spittal bereiten sich vor

120.400 Lichtpunkte, die in Ketten Straßenzüge zwischen fünf und 35 Meter überspannen, sowie 14 weihnachtlich erhellte Christbäume werden in Lienz für adventliches Licht sorgen. „Die Beleuchtung wird am 29. November eingeschaltet“, heißt es aus dem Stadtmarketing Lienz. Ein riesiger Leuchtkomet, die elf Meter hohe skandinavische Stabkirche sowie etwa 40 Straßenüberspannungen mit 65.000 Lichtpunkten bilden das Herzstück der Weihnachtsbeleuchtung in Spittal an der Drau. Noch laufen die letzten Arbeiten, bevor Donnerstag, 26. November, die Beleuchtung eingeschaltet wird.