Tödlicher Messerangriff in Wiener Messie-Haus

Mysteriöser Messermord in Meidling! In einer Ziegelbaracke inmitten eines Wohngebietes im 12. Wiener Bezirk wurde Mittwochmittag - wie berichtet - ein etwa 25-jähriger Mann erstochen. Ein Passant entdeckte den Verletzten, er wurde reanimiert, starb aber in der Rettung. Noch stehen die Ermittler vor einem Kriminalrätsel.