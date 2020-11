UNHCR: Viel zu wenig Aufnahmeplätze für Migranten

Aus Libyen seien „lebensrettende Evakuierungen“ Mitte März ausgesetzt und erst Mitte Oktober wieder aufgenommen worden, so das UNHCR. Im Niger und in Ruanda warteten 280 Flüchtlinge auf den Transport in ihre Aufnahmeländer, weitere 354 hätten noch gar keinen Bescheid. Das UNHCR habe Aufnahmeländern in diesem Jahr die Akten von mehr als 31.000 Menschen unterbreitet, die dringend umgesiedelt werden müssten.