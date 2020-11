WEGA-Einsatz nach Banküberfall: Hinweise erbeten

Weitere Details hat die Wiener Polizei nach einem Überfall auf eine Bank am Mittwochabend im Bezirk Favoriten bekannt gegeben. So waren zwei bis dato Unbekannte offenbar über ein Dachfenster in das Geldinstitut eingedrungen und hatten zwei Angestellte in die Toiletten gedrängt. Mit Bargeld in bis dato unbekannter Höhe gelang den Tätern danach die Flucht - wie berichtet, folgte ein Großeinsatz der Exekutive mit Beteiligung der WEGA sowie auch eines Polizeihubschraubers. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.