Bauern wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht

Wegen Hausfriedensbruchs haben sich am Donnerstag drei Landwirte vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Sie hatten im Dezember 2019 gemeinsam mit anderen Bauern für tumultartige Szenen bei der Vollversammlung der Kärntner Landwirtschaftskammer gesorgt. Die drei drangen in das Gebäude ein, wo sie gegen die Erhöhung der Einheitswerte demonstrieren wollten. Zwei Angeklagte erhielten eine Diversion, gegen den Dritten wird an einem neuen Termin verhandelt.