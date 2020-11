Slaloms in Levi: Skurrile Anreise für ÖSV-Damen

Reisen in Zeiten von Corona: Die direkte Anfahrt vom Trainings-Ort in Kabdalis (Schweden) nach Levi (Finnland) war nicht erlaubt, das verbot die FIS. Daher reisten die österreichischen Technikerinnen wieder nach Hause - um gestern von Zürich aus mit dem FIS-Charter wieder in den Hohen Norden zu reisen. In einem richtig großen Flugzeug mit viel, viel Platz. „Wir haben uns schon gefragt, ob dieser Flieger in Levi überhaupt landen kann“, gab Bernadette Schild zu.