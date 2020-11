Geld statt Weihnachtsfeier soll Wirtschaft stärken

Wäre „schönes Signal für alle“

Für die Umsetzung brauche es aber neue rechtliche Bestimmungen. Derzeit sind Weihnachtsfeiern für Mitarbeiter in einer Höhe von 365 Euro im Jahr von der Lohnsteuer befreit. Daneben sind Geschenke bis zu 186 Euro von der Steuer befreit, so der Wirtschaftsbund. Die Grenze für Weihnachtsfeiern auch auf Gutscheine auszuweiten wäre in einem harten Jahr wie diesem „ein schönes Signal für uns alle“, meint Egger.