Firmen verzichten heuer auf ihre Weihnachtsfeiern

Das sehen auch die Unternehmen so und suchen Alternativen: „Wir wollen gerade in dieser Zeit des ,social distancing‘ eine Möglichkeit finden, wie wir in kleinen Gruppen zusammenkommen können“, heißt es beim Tabakkonzern JTI. Getränkehersteller Vöslauer verlegt die Feier aus dem Thermalbad Vöslau nach draußen, damit „die Kollegen bei alkoholfreien Getränken plaudern können“. Bei Ottakringer will man den Mitarbeitern mit „kleinen Aufmerksamkeiten Danke sagen, die hoffentlich Freude bereiten“.