Gratis-Fitness-Training

Mit seiner Firma Fitsolution4U aus Wimpassing (NÖ) bietet der Sportler persönliche Coachings an. Weil das derzeit nicht möglich ist, hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir veranstalten morgen, Freitag, um 19.15 Uhr ein kostenloses Lockdown-Training. Alles, was man zur Teilnahme braucht, sind eine Internetverbindung, ein Bildschirm, eine Matte, etwas zu trinken und gute Laune“, so der Profi. Anmeldungen per E-Mail unter: fitness@fitsolution4u.at