Sattledter hilft nach Hurrikans in Honduras

Sie gilt als mörderischste Stadt der Welt: San Pedro Sula in Honduras in Zentralamerika. Doch nach den Hurrikans „Eta“ und „Iota“ geriet jetzt die im Drogenkrieg gefangene Millionenstadt in akute Not – die Zerstörung ist enorm. Am Mittwoch flog der Sattledter Rot-Kreuz-Wasserprofi Wilfried Hildenbrand ins Krisengebiet.