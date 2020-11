79 Prozent der Todesopfer sind über 74 Jahre alt

1355 Todesopfer waren über 74 Jahre alt

Ab der Altersgruppe 45 plus beginnt die Zahl der Todesopfer merklich zu steigen: In der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen gab es im genannten Zeitraum 30 Tote zu verzeichnen, in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen waren es bereits 66. In der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre mussten bereits 253 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion registriert werden, 610 Menschen waren zwischen 75 und 84 Jahre alt. Die meisten Menschen, die in diesem Zeitraum starben, waren über 85 Jahre alt. 745 Menschen waren zum Zeitpunkt ihres Todes mit dem Coronavirus infiziert.