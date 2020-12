Die zuckersüßen Promi-Babys des Jahres

Eine Wednesday für Potter-Star

„Harry Potter“-Star Rupert Grint feierte erst kürzlich mit seinem Töchterl Instagram-Premiere. „Ich möchte euch allen Wednesday G. Grint vorstellen“, schrieb der Schauspieler zu seinem allerersten Posting auf der Fotoplattform, in dem er sich mit seinem Mäderl für ein gemeinsames Foto in Pose geworfen hatte. Ob es in Zukunft noch mehr Papa-Tochter-Fotos geben wird? Wir sind gespannt!