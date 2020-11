Über 100 prächtige Sarkophage nahe Kairo entdeckt

Schon mehrere spektakuläre Funde 2020

Ägypten hatte in diesem Jahr bereits zweimal spektakuläre Funde in Sakkara bekannt gegeben. So berichtete El-Enany zuletzt Anfang Oktober über den Fund von insgesamt 59 Särgen in sehr gutem Zustand, die ebenfalls seit etwa 2500 Jahren verschlossen gewesen waren.