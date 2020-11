Fünf Jahre nach Mord noch keine Spur zum Täter

Der gewaltsame Tod eines Salzburgers in Klagenfurt Anfang November lässt Erinnerungen an einen Mordanschlag vor fünf Jahren wach werden. Ende Oktober 2015 war ein 47-jähriger Klagenfurter vor seinem Wohnhaus in Waidmannsdorf hinterrücks erschossen worden. Während der aktuelle Fall so gut wie geklärt scheint, tritt man im anderen bei der Suche nach dem Mörder auf der Stelle.