Ein Jahr altes „Gschichtl“ eskalierte zu Prügelei

Zwei Iraker aus Grieskirchen, 24 und 19 Jahre alt, gingen am gegen 12.30 Uhr in ein Geschäft in Wels. Sofort versetzte der Ältere dem 21-jährigen Besitzer einen Schlag ins Gesicht. Danach wurde der Syrer hinaus auf die Straße gezerrt, wo die beiden Brüder mit den Fäusten auf ihn einschlugen und mit den Füßen auf ihn eintraten.