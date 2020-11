Herunterfahren lernen von Israel und Tschechien

Reproduktionszahl konnte gesenkt werden

Und auch in unserem Nachbarland Tschechien zeigt das von heftigen Ausschreitungen und Protesten begleitete Herunterfahren des Landes Wirkung, wenn auch sehr langsam und mit anfangs explodierenden Zahlen. Noch während des Lockdowns schossen die täglichen Neuinfektionen auf bis zu 15.000 in 24 Stunden in die Höhe. Im Land waren fast alle Geschäfte sowie Schulen geschlossen, Teilrestriktionen sind noch immer in Kraft, gelockert wird nur langsam. Nachts gilt eine Ausgangssperre mit scharfen Strafen.