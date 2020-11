Coronavirus hat sich in Pflegeheimen festgesetzt

Hohe Sterblichkeit

Dabei ist die Sterblichkeit mit 13,1 Prozent bei Menschen über 85 laut AGES weitaus am höchsten. Alleine in den vergangenen zwei Wochen starben mehr als 180 Seniorenheimbewohner am Coronavirus. Die Bundesländer verschärfen deshalb der Reihe nach die vom Bund verordneten Schutzmaßnahmen. In Oberösterreich und Kärnten gilt ein generelles Besuchsverbot, in der Steiermark steht die eigens für die Altersheime geschaffene Corona-Ampel auf Rot. In Tirol, wo zum Ende der Woche 136 Mitarbeiter sowie 164 Bewohner infiziert waren, arbeitet man aktuell an einer Ausweitung der geltenden Schutzverordnung.