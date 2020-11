Verbot für Besuche in Pflegeheimen und Spitälern

Das ist eine traurige Nachricht: Wegen der steigenden Coronazahlen in Heimen gilt ab Freitag, wie angekündigt, vorerst für die Dauer von zehn Tagen ein absolutes Besuchsverbot. Aktuell sind in 16 Pflegeheimen in Kärnten 271 Menschen mit dem Virus infiziert, auch die Todesfälle der vergangenen Tage betrafen häufig Heimbewohner.