Corona: Wien beginnt, Operationen zu verschieben

„Wir operieren noch viel. Akut-Operationen werden jederzeit durchgeführt. Gestern waren von 5000 Patienten in den Wiener Spitälern 600 Corona-Patienten. Wir behandeln also auch ganz viele andere“, so die beruhigenden Worte aus dem Gesundheitsverbund. Doch um für die steigende Zahl an Covid-Erkrankten Kapazitäten zu schaffen, müssten nun eben tiefergreifende Maßnahmen gesetzt werden.