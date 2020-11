Noch weitere Daten zu Impfstoffen notwendig

Bezeichnenderweise wurde das Projekt zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes von BioNTech und Pfizer „Lightspeed“, also Lichtgeschwindigkeit, genannt. Tatsächlich dauert sonst nämlich allein die Prüfung an Tausenden gesunden Freiwilligen in Phase 3 mehrere Jahre. Aktuell findet das in diesem Fall seit Ende Juli statt. Bis jetzt erhielten 43.500 Menschen eine oder beide der erforderlichen Impfdosen, offenbar ohne ernste Nebenwirkungen zu entwickeln. Zwar können bürokratische Maßnahmen aufgrund der Dringlichkeit beschleunigt werden („Notfall-Impfstoffe“), aber laut Fachleuten fehlen noch wichtige Daten.