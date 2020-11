Für Wiener Forscher „nicht besorgniserregend“

Rund zwei Mutationen pro Monat

Offenbar gehe es hier um Veränderungen des sogenannten Spike-Proteins (im Bild unten rot), mit dem das Virus an der Oberfläche menschlicher Zellen andockt. „Das ist per se nicht überraschend“, so Bergthaler. Bis dato wurden Veränderungen an dieser Stelle bereits in sehr großer Zahl entdeckt und beschrieben. Trotzdem gilt insgesamt, dass SARS-CoV-2 mit rund zwei Mutationen pro Monat in seinem rund 30.000 genetische Buchstaben großen Erbgut, sich im Vergleich etwa zum Grippe- oder dem HI-Virus relativ langsam entwickelt.