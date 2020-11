Martini 2020 ab Hof & online

Traditionell gab es zu Martini in vielen Gemeinden Weintaufen – Coronabedingt oft ohne Publikum. So auch im Weingut Liegenfeld in Donnerskirchen oder bei Wenzl-Kast in Gols. Die Winzer nahmen die Gelegenheit wahr, um auf den Ab-Hof-Verkauf und die Online-Shops der einzelnen Güter aufmerksam zu machen.