Abends, wenn es still wird im ganzen Land

„Die Bevölkerung hält sich an die Vorgaben. Alles verläuft korrekt und sehr friedlich. Gröbere Vorkommnisse hat es bislang noch gar keine gegeben“, ziehen die zwei Polizisten auf ihrer Kontrolltour im Stadtzentrum durchgehend positive Bilanz. Niemand zweifle an der Wichtigkeit der derzeitigen Maßnahmen, um die Gefahren einer Ansteckung mit Covid-19 deutlich zu reduzieren. „Bisher gab es nicht einmal eine Ermahnung“, sagt der jüngere der beiden Beamten. Die Gesetzeshüter steigen in den Dienstwagen ein und fahren weiter. Danach wird es wieder ganz still auf den Straßen, fast schon gespenstisch ruhig.