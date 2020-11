Wien: „Wer ein Intensivbett benötigt, bekommt es“

Derzeit befinden sich in Wiens Krankenhäuser 126 Covid-19-Patienten in Intensivbetten, 471 Patienten erholen sich auf Normalstationen. In der Bundeshauptstadt regelt ein mehrstufiger Versorgungsplan, wie und wo Kapazitäten für Covid-Patienten freigemacht werden. Engpässe gibt es aktuell nicht: „Bei uns werden alle Patienten, die akut ein Spitalsbett brauchen, die spitalspflichtig sind, auch behandelt“, hieß es am Dienstag seitens der Stadt.