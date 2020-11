Triage beträfe auch Patienten ohne Covid-19

Vor allem Ältere mit Begleiterkrankungen nicht mehr intensivmedizinisch betreut

Zu Beginn der Pandemie war es in der chinesischen Stadt Wuhan und danach in anderen Teilen des Landes innerhalb der ersten Jänner-Wochen zu einem explosionsartigen Anstieg der Covid-19-Fälle gekommen. In Wuhan brach zeitweise das Gesundheitssystem zusammen. Aufgrund des Mangels an Intensivbetten wurde frühzeitig ein Triagesystem etabliert, hatte der deutsche Infektiologe Tobias Welte kürzlich auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie berichtet.