Störaktion in Wien: Demo-Wagen ging in Flammen auf

Am Sonntag hatte in Wien-Josefstadt eine besorgniserregende Störaktion für Aufsehen gesorgt: Nicht einmal eine Woche nach dem furchtbaren Terroranschlag in der Innenstadt donnerten Gewehrsalven und Muezzin-Rufe aus den Lautsprechern eines Autos. Der Demo-Initiator hatte noch am selben Tag mitgeteilt, sein Protest sei gegen „Masseneinwanderung und Islamisierung“ gerichtet gewesen. Nun wurde auf das Demo-Fahrzeug offenbar ein Brandanschlag verübt.