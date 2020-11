Kaffee in der Sonne: Kärntner zieht es nach Tarvis

So gibt es in Tarvis aktuell lediglich 30 Coronafälle. Verantwortlich dafür waren zwei Cluster - beim Skiclub und in der Gemeindeverwaltung selbst. Und so blüht das Leben aktuell im Grenzort Tarvis so richtig auf. Doch nur tagsüber, denn coronabedingt schließen hier ab 18 Uhr alle Geschäfte und Lokale. Pizza und Pasta werden also nur mittags- und nachmittags aufgetischt.