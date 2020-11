Einkommensverluste nach Christkindlmarkt-Absage

Kurzfristig keine Alternativen möglich

Versuche, kurzfristig in der PlusCity Pasching einen Standplatz zu ergattern, scheiterten. Mangold: „Die sind leider alle ausgebucht.“ Verstehen kann sie die Fix-Absage in Linz nicht. „Ein bisschen hätte man noch zuwarten können. Wir verkaufen ja im Freien, wo die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist.“