Bauvorhaben in Rust sorgt für Diskussion

Für Aufregung sorgt ein geplanter Neubau in Rust. Die bekannte Gastro-Familie Eselböck will am Seeufer ein neues Haus-im-See-Restaurant eröffnen. Die FPÖ sieht die Wünsche der Bevölkerung übergangen und fordert eine direkte Befragung der Anrainer. Bürgermeister Gerold Stagl beruhigt.