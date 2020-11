Haaland, Mbappe und Co.: Real plant neue Ära

Ein Jahr später, also 2022, soll dann Haaland in die spanische Hauptstadt gelotst werden. Seit Längerem steht der 20-jährige Ex-Salzburg-Profi im Fokus der Madrilenen. Für ihn muss Real jedoch richtig tief in die Tasche greifen, eine Ausstiegsklausel in der Höhe 75 Millionen Euro für Haaland soll es demnach nicht geben. Der Norweger hat bei Dortmund einen Vertrag bis 2024.