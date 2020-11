Pauger-Crash vor dem Weltcup-Finale

Es war bislang DIE Saison des Bregenzer Triathleten Leon Pauger. Ein Sieg im Europacup, ein sensationeller elfter Platz beim Weltcup in Arzachena. Am Samstag wollte der 21-Jährige beim Weltcupfinale in Valencia (Sp) nochmals Vollgas geben - bis Leon am Donnerstag von einem bösen Radcrash gestoppt wurde...