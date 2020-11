Airport Klagenfurt: AUA und Eurowings kürzen Flüge

Die AUA hat wirtschaftliche Probleme, Eurowings verlor noch viel mehr an Kunden, der Flugverkehr wird daher in den nächsten Wochen total eingeschränkt. Die Austrian Airlines teilten demzufolge mit, von Mitte November bis Mitte Dezember lediglich zehn Prozent ihres Programms aus dem Vorjahr anzufliegen. Die Verbindung Klagenfurt-Wien wird in dieser Zeit nicht bedient. Über die Feiertage ist der Flugverkehr zwischen den Städten möglich, danach wird er wieder eingestellt.