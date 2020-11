Auch am Mölltaler Gletscher stehen Lifte still

Der frühe Neuschnee im Herbst sorgte am Mölltaler Gletscher bereits für optimale Pistenbedingungen und einen guten Saisonstart. Wie in Italien sorgen die verschärften Corona-Maßnahmen jetzt auch in Österreich für Skigebietsschließungen. „Seit 3. November stehen die Seilbahnen am Mölltaler Gletscher wieder still“, weiß Seilbahnen-Experte Wolfgang Löscher vom Kärntner Skipass.