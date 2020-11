Bruder schlug auf Schwester ein

Nur das beherzte Eingreifen eines pensionierten Polizisten, der zufällig in der Nähe war, konnte noch Schlimmeres verhindern. „Ich bin so dankbar, dass er dazwischengegangen ist. Nicht auszudenken, was sonst mit mir passiert wäre“, betont das Opfer. Der Lebensretter schaffte es gemeinsam mit einem hinzugekommenen Passanten, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.