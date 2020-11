Festnahmen in der Schweiz: Bezug zu Wiener Angriff

14 Verdächtige in Österreich festgenommen

Im Zuge mehrerer Razzien wurden am Dienstag 14 Personen aus dem Umfeld des 20-Jährigen in Österreich festgenommen. Derzeit werden diese Personen verhört. Ob über sie die U-Haft verhängt wird, ist noch unklar. Noch liegen keine Anträge der Staatsanwaltschaft vor. Für die Verhängung der U-Haft ist auch noch viel Zeit: Die nach dem Anschlag in der Nacht auf Dienstag Festgenommenen werden zunächst von der Polizei einvernommen - und müssen erst binnen 48 Stunden nach der Festnahme in die Justizanstalt eingeliefert werden. Und dann beginnt eine neuerliche 48-Stunden-Frist - in der zunächst der Staatsanwalt entscheiden muss, ob er U-Haft beantragt. Tut er dies, muss binnen dieser 48 Stunden auch der Richter die Entscheidung über diesen Antrag treffen.