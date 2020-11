„Anschlag war nur eine Frage der Zeit“

„Es war nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann“ – bestürzt ist Charlotte Herman, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in OÖ – die Synagoge in Linz wurde sofort, nachdem in Wien die ersten Schüsse gefallen waren, unter Polizeibewachung gestellt. Und der oö. Landessicherheitsrat trat nur wenig später zusammen.