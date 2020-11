Weitere Todesfälle und 132 Neuinfizierte

Eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch der Obmann eines Sportvereins im Bezirk Oberpullendorf ist mit 59 Jahren verstorben, nachdem er sich zuvor in Quarantäne befunden hatte. Gleichzeitig steigen die Neuinfektionen weiter an.