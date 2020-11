Polizei erhöht Präsenz in Kärnten nach Wien-Terror

Kärntner Hubschrauber in Wien

Personalanforderungen aus Wien lagen zunächst keine vor. Allerdings wurde der Flir-Hubschrauber des Innenministeriums, der in Klagenfurt stationiert ist, am Montagabend in die Bundeshauptstadt beordert. Er war dort an der Luftraumüberwachung beteiligt. Das Pilotenteam und der Hubschrauber bleiben vorerst dort, um Fahndung und Überwachung zu unterstützen, so Dionisio.