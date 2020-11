Tragischer Held: Torwart wird zum Internet-Hit

Manchmal liegen Freud und Leid so nah beieinander! Der Tormann von Vinaros CF erzielte am Sonntag in der spanischen Regionalliga kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1. Blöd nur, dass Gegner Peniscola direkt danach von der Mittellinie ins Tor traf und der Keeper dabei ganz schlecht aussah. Die völlig verrückten 40 Sekunden sehen Sie oben im Video!