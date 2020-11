Fahnen in Wien nach Blutbad in City auf halbmast

Seit Dienstagmorgen sind die Fahnen am Bundeskanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei auf halbmast gesetzt. Auch in allen Ministerien und öffentlichen Gebäuden werden die Flaggen als Zeichen der großen Trauer um die Terroropfer nicht in ganzer Höhe wehen. Das Innenministerium zeigte eine Trauerfahne auf seinem Gebäude.