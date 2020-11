Trump: „Wie beten für die Menschen in Wien“

Die fürchterlichen Szenen aus Wien haben Montag Nacht (Ortszeit) auch das Weiße Haus erreicht: In einer Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb US-Präsident Donald Trump: „Wir beten für die Menschen in Wien nach einem weiteren, abscheulichen Anschlag in Europa. Diese bösartigen Attacken gegen Unschuldige müssen enden. Die USA stehen Österreich, Frankreich, und ganz Europa bei im Kampf gegen Terrorismus, inklusive dem Kampf gegen radikale islamistische Terroristen.“