Medienpräsenz in Österreich: Trump hängt Kurz ab

Allerdings zeigt die neue Analyse auch Anzeichen für ein Abklingen der medialen Trump-Mania. In einer Analyse der ersten Hälfte seiner Amtszeit (Oktober 2016 bis Oktober 2018) war Trump nämlich auf 43.236 Beiträge in den österreichischen Zeitungen gekommen, was einem Durchschnittswert von 60 pro Tag entsprach. Kurz lag in diesem Zwei-Jahres-Zeitraum mit 33.939 Beiträgen noch deutlich hinter Trump.