Behörde: Hurrikan hat Grenzmauer nicht umgeworfen

Mauer zu Mexiko war Trumps Wahlversprechen

Trump hatte schon im Wahlkampf 2016 versprochen, eine „wunderschöne Mauer“ an der 3100 Kilometer langen Südgrenze zwischen den USA und Mexiko zu errichten, um „undokumentierte Einwanderer, Drogenschmuggler oder andere Kriminelle“ fernzuhalten. In städtischen Ballungsräumen in Kalifornien oder Texas gab es schon lange vor Trump starke Grenzbefestigungen, während die Grenze in dünn besiedelten Wüstengegenden meist unbefestigt war.