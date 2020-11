Austro Podkastl - Folge 3: Die verrückten 90er

Jeden zweiten Montag begeben sich Andy Zahradnik und Susanne Kristek wieder auf einen Streifzug durch die österreichische Musikgeschichte. In der dritten Folge reisen sie in die 90er, in denen die österreichische Musikszene von vielen Hochs, aber auch von schweren Tiefs geprägt war. Der Alpenrock stürmte die Charts, Austria 3 wurde gegründet und Falco verlässt die Bühne des Lebens. Alles hier bei uns auf www.krone.at.