„Praey for the Gods“ lädt zum Kraxeln auf Kolossen

Mit „Praey for the Gods“ werden Gamer im Frühjahr 2021 auf PS4 und PS5 „an den Rand einer sterbenden, gefrorenen Welt geschickt“, wo sie als einsame Heldin „das Geheimnis eines nicht endenden Winters“ lüften müssen, wie Indie-Entwickler No Matter Studios beschreibt. Wesentlicher Bestandteil des Spiels ist es demnach, auf gewaltige Kolosse zu klettern und diese zu bekämpfen. Ähnlichkeiten zum gefeierten „Shadow of the Colossus“ dürften dabei rein zufällig sein. Wir zeigen den neuesten Gameplay-Trailer.