Schönheitskur für die mobile Redaktion der „Krone“

Zum Neustart durften wir auch Leserinnen und Leser einladen; elf gewannen unterschiedliche „Kuren“ für ihre Autos: von der einfachen Innen- und Außenreinigung, die den Wagen schon fast wie neu dastehen lässt, bis zur exklusiven Keramikversiegelung, die derart langlebig, hochwertig und speziell ist, dass sie sogar von Versicherungen in Deckung genommen werden kann. So eine Behandlung kostet, kann aber auch was.