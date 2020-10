Wien: Haufen Kuhmist vor Grünen-Zentrale abgeladen

Die Aktion stinkt gewaltig: In den frühen Morgenstunden wurde am Donnerstag in Wien ein riesiger Haufen Kuhmist vor der Parteizentrale der Grünen in Rudolfsheim-Fünfhaus abgeladen. Mittendrin steckte ein Schild mit der Aufschrift: „Grüner Dreck, raus aus der Regierung!“ Ein Politiker der Grünen reagiert äußerst humorvoll.