Justizwache als Lebensretter: Medaillen verliehen

Als am 2. Februar dieses Jahres plötzlich dichter Rauch aus einer Zelle in der Justizanstalt Wien-Mittersteig drang, mussten vier Beamte rasch handeln. Ohne auf sich selbst zu achten, retteten sie 64 Personen (darunter 49 Insassen) das Leben. Nun wurden sie mit der „Goldenen Medaille am Roten Bande“ geehrt.