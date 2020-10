200 Jahre alte Fichte wird Rathausplatz-Christbaum

Der Baum stammt aus dem Revier Holzschlag des Prämonstratenser-Chorherrenstifts Schlägl. Bevor die Fichte am Mittwoch gefällt wurde, stand sie am Rand des Nordwaldkammweges im Dreiländereck Tschechien - Bayern - Österreich. Am 14. November erfolgt die feierliche Illuminierung durch den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer.