Trump hätte in EU keine Chance - außer in Polen

Bei der repräsentativen Umfrage im September 2020 in allen EU-Staaten wurden 13.808 Menschen befragt. Je nach Land variieren die Ergebnisse. Während Trump in Deutschland nur auf zehn Prozent der Stimmen käme (Biden 56 Prozent), liegt der noch amtierende US-Präsident in Polen vorne. Allerdings haben beide Kandidaten in Deutschlands Nachbarland schwache Zustimmungswerte. Trump käme in Polen auf 38, Biden auf 30 Prozent.